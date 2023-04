F1 GP Azerbaijão, George Russell: “Red Bull deve um ter truque na manga” | AutoSport

George Russell comentou a performance da Red Bull e admitiu que o RB19 está um passo à frente do W14. A diferença de performance foi clara e a Mercedes acredita que há um truque que a Red Bull usa na velocidade de ponta. Já foi referido que há quem suspeite que o DRS da Red Bull é, por algum motivo, mais eficiente, o que permite ganhos claros em velocidade de ponta. Russell comentou isso mesmo, depois da Corrida Sprint:

“A sensação dentro do carro foi boa. Nós simplesmente não temos velocidade suficiente. O Max passou-me como se eu estivesse parado. Sabemos quão rápido é o carro deles. Segundo os nossos cálculos, podemos tirar a asa traseira e eles continuarão mais rápidos do que nós na reta. Sinceramente, não sabemos como é que eles estão a conseguir. Provavelmente têm um truque na manga. Por isso, parabéns para eles. Nós temos muito trabalho a fazer. Sentimos que temos melhor ritmo de corrida do que a Ferrari.”