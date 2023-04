F1 GP Azerbaijão, George Russell: “Fiquei surpreendido por ele estar tão zangado” | AutoSport

George Russell não escondeu a sua surpresa pela atitude de Max Verstappen no final da corrida Sprint. O piloto da Mercedes falou com Max Verstappen no fim da corrida, que não aceitou as desculpas apresentadas. O piloto da Red Bull ainda chamou Russell de “idiota”, para rematar a conversa.

Nas declarações finais, depois da prova, Russell disse estar surpreendido com a atitude do seu adversário, não compreendendo a sua irritação:

“Eu estava por dentro e, como piloto, sabemos os riscos de estar por fora”, disse Russell à Sky Sports após o Sprint. “Estou aqui para lutar. Estou aqui para ganhar e não me vou conter porque ele está a liderar o Campeonato do Mundo. Estou bastante surpreendido por ele tentar aguentar por fora num circuito citadino e ele tem muito mais a perder. Nenhum dos contactos foi intencional.

Estava a fazer o meu melhor para ter uma luta limpa. Para ser honesto, fiquei surpreendido com o facto de ele estar tão zangado. Mesmo assim, ele terminou a corrida em P3. É uma situação difícil, ele tem experiência suficiente e sabe que, se formos ultrapassar alguém por fora, há riscos. Há o risco de o carro do lado de dentro ir contra si. Não acho que seria diferente se as posições fossem invertidas”.

“Houve muitos “f’s” [vernáculo] do lado dele, mas a curva era minha. Eu estava por dentro e estou surpreendido por ele tentar resistir assim. Estou aqui para lutar e a manobra estava a ser feita. No karting, quando estamos por dentro, a curva é nossa. Sabemos os riscos que estamos a correr. Estamos todos aqui para lutar e não chocar uns com os outros. Conhecemos os limites. Ele tem muito mais a perder do que eu. Ele podia ter esperado mais uma volta para me ultrapassar com a velocidade deles.”

Quanto à performance, Russell reconheceu a superioridade dos Red Bull, apesar das boas sensações ao volante do monolugar da Mercedes:

“A sensação dentro do carro foi boa. Nós simplesmente não temos velocidade suficiente. O Max passou-me como se eu estivesse parado. Sabemos quão rápido é o carro deles. Segundo os nossos cálculos, podemos tirar a asa traseira e eles continuarão mais rápidos do que nós na reta. Sinceramente, não sabemos como é que eles estão a conseguir. Provavelmente têm um truque na manga. Por isso, parabéns para eles. Nós temos muito trabalho a fazer. Sentimos que temos melhor ritmo de corrida do que a Ferrari.”