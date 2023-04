F1 GP Azerbaijão, Fred Vasseur: “Charles Leclerc quer ser campeão com a Ferrari” | AutoSport

Os rumores de uma possível ida de Charles Leclerc para a Mercedes intensificaram-se esta semana. O desagrado do monegasco tem sido claro ao longo das últimas corridas e a possibilidade de entrar na estrutura alemã ganhou tração. Mas Fred Vasseur, diretor da Ferrari, não acredita nesses rumores.

Segundo o francês, os dois atuais pilotos da equipa são as peças-chave do projeto e a equipa está a ser construída à sua volta:

“Não tenho a certeza [sobre os rumores ], não foi o que Charles disse. Charles confirmou que está empenhado no projeto e que quer ser Campeão do Mundo com a Ferrari. Estou confiante de que não é preciso concentrarmo-nos nas duas últimas corridas. Queremos construir algo com os nossos pilotos, eu sempre disse que os pilotos são a chave do projeto e que é preciso construir a equipa à volta deles, é isso que estamos a fazer.”