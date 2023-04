F1, GP Azerbaijão, Fernando Alonso: “Não temos 100% certeza que o DRS vai funcionar” | AutoSport

A Aston Martin tem sofrido com problemas de DRS durante todo o fim de semana e não é garantido que vá funcionar durante a corrida. A equipa procedeu à troca da asa superior para tentar remendar a situação, mas Fernando Alonso não tem certeza que as reparações tenham sido bem sucedidas:

“Penso que não podemos ter 100% de certeza [que vai funcionar na corrida]. Temos tido problemas em todas as sessões, por isso não acho que o sistema ainda seja à prova de bala para a corrida de amanhã, mas é assim que as coisas são. Mesmo com DRS parece muito difícil ultrapassar quando se está a seguir carros, por isso talvez não seja o factor-chave amanhã. Mesmo que não funcione”.

“Acho que o fim-de-semana, em geral, tem sido um pouco pior do que as três corridas anteriores”. Estamos a ter um desempenho um pouco inferior, sendo a corrida ao sprint o melhor exemplo. P8 e P9 não é suficiente. Mas na corrida, tenho de dizer que estou mais otimista agora. Fui rápido na corrida sprint, estava ao mesmo ritmo que a Ferrari e a Mercedes. Começo em 6º em vez de 8º, por isso ainda temos uma hipótese de terminar entre os cinco primeiros, o que seria ideal”.