F1 GP Azerbaijão, Destaques: Mercedes melhorou, mas ainda está longe do topo | AutoSport

A Mercedes apresentou este fim de semana as primeiras atualizações depois da decisão de mudar de conceito. Lewis Hamilton disse que era um primeiro passo no caminho certo, mas as melhorias não foram muito visíveis. Há ainda muito trabalho pela frente e um sexto (Lewis Hamilton) e um oitavo (George Russell) não são propriamente um resultado animador para a Mercedes. A equipa tentou o que podia, mas não vimos andamento por parte da Mercedes para muito mais. Se foi um passo no caminho certo, foi um passo pequeno.