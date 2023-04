F1 GP Azerbaijão, Destaques: A melhoria da McLaren e a coragem de Oscar Piastri | AutoSport

Um pouco à imagem da Mercedes, a McLaren também levou para Baku um novo pacote de atualizações, com Lando Norris a dizer que o carro chegou finalmente ao nível em que deveria ter estado no início da época. E as melhorias foram visíveis. Lando Norris fez sétimo na qualificação e na corrida conseguiu pontos importantes. O ritmo é melhor, apesar de ainda não ser o que a equipa deseja e a McLaren terá encontrado 0.2 seg. por volta com esta atualização, um que é um salto considerável em F1. Assim, o fim de semana da equipa de Woking pode ser considerado positivo.

Mas o destaque tem de ir para Oscar Piastri. Doente durante todo o fim de semana, Piastri esteve doente com problemas gastrointestinais que o afetaram severamente. Segundo Mark Webber, agente do piloto, Piastri perdeu três quilos neste fim de semana, o que mostra bem a dificuldade que o piloto sentiu para estar na pista. O australiano ficou perto dos pontos, não cometeu erros e continua a mostrar grande potencial. Baku não será certamente uma corrida para recordar, dado o esforço que teve de fazer, mas mostrou a resiliência e a vontade de Piastri em competir, mesmo longe de estar a 100%.