F1, GP Austrália: Lewis Hamilton e Lance Stroll escapam a penalização; repreensão para Tsunoda | AutoSport

Lewis Hamilton escapou a uma penalização pelo colégio de comissários por ter impedido Lance Stroll durante o primeiro treino livre do GP da Austrália.

O piloto da Mercedes, que esteve em claras dificuldades durante o dia de hoje, foi convocado pelos comissários por se ter colocado na frente do monolugar da Aston Martin, pilotado por Stroll, mas escapou à penalização, tendo sido decidido que não era necessária a aplicação de penalização. Ouvidos Hamilton e Stroll e depois de analisarem os vídeos do incidente na curva 13, devido à presença de vários carros nas curvas finais, Hamilton não “impediu desnecessariamente” Stroll, segundo os comissários.

Lance Stroll foi também investigado por um alegado impedimento da passagem a Carlos Sainz na mesma curva, mas, tal como Hamilton, escapou a penalização. Já o piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, recebeu a sua segunda repreensão da época, por ter sido considerado culpado por impedir a passagem a Carlos Sainz, depois de se ter “deslocado lentamente da trajetória de corrida” nas curvas 1 e 2.