F1, GP Austrália, Lando Norris: “Foi provavelmente a nossa melhor sexta-feira” | AutoSport

Lando Norris começou o GP da Austrália com o quinto melhor tempo na primeira sessão de treinos livres e oitavo posto no segundo treino. A diferença para o andamento dos mais rápidos em ambas as sessões- Carlos Sainz e Charles Leclerc – é relativamente a mesma, pouco mais de 1 segundo. Ainda com muito trabalho pela frente, e sabendo que se tratam apenas de dois treinos, Lando Norris estava satisfeito com o ritmo e desempenho mostrado hoje.

“Não foi fantástico, mas foi aceitável”, disse Norris, citado pelo Motorsport.com. “Foi provavelmente a nossa melhor sexta-feira até agora, por isso espero que continue assim amanhã, porque temos uma boa sensação com o carro”, continuou o piloto britânico.

As alterações feitas pela equipa no McLaren MCL36, segundo Norris, estão a funcionar relativamente bem e espera com isso, poder dar um salto qualitativo.

“Fizemos algumas mudanças e aprendemos um pouco este fim de semana com os dois anteriores e está a funcionar razoavelmente bem. É um pequeno passo em frente, por isso é um bom começo, e esperamos poder continuar assim até amanhã e fazer mais melhorias”.

Como aconteceu na Arábia Saudita, uma pista sem muitas curvas de baixa velocidade, o renovado traçado de Albert Park ajuda ao bom comportamento do monolugar de Woking, que sente muitas dificuldades em curvas mais lentas.

“É apenas a pista, mas claro que haverá algumas pequenas coisas que estamos a melhorar – é pouco, talvez um décimo”, explicou o piloto. “Não nos vai fazer meio segundo mais rápido ou um segundo. Estamos a extrair tudo do carro e penso que estamos a fazer um bom trabalho, mas muito do que se vê é apenas a pista, o que é bom. Esperamos que o Bahrein tenha sido apenas uma má pista e que tenhamos compreendido. Esperamos mais das pistas como esta e a saudita. Estamos a ir na direcção certa, mas ainda estamos muito longe”, concluiu Norris.