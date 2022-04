F1, GP Austrália: Ferrari mais rápida em ritmo de qualificação e corrida | AutoSport

Concluídos os dois primeiros treinos livres do GP da Austrália, a Ferrari colocou os seus dois pilotos no topo da tabela de tempos em ambas as sessões. Carlos Sainz inicialmente e Charles Leclerc bateu Max Verstappen no segundo treino. Isto num traçado onde antes dos carros se fazerem à pista, os dois pilotos afirmaram que o renovado Albert Park não seria do agrado do Ferrari F1-75.

Sainz e Leclerc têm em parte razão, para já. Entre a curva 6 até à 10 os seus monolugares perdem algum tempo em relação aos Red Bull RB18, ou seja, em reta e em curvas rápidas os Ferrari são mais lentos, mas segundo os dados da Fórmula 1, são mais rápidos nas secções mais lentas da pista australiana, dando no final da volta vantagem para a Scuderia de 0.02s em simulações de qualificação e 0.01s em corrida.

Tanto a Red Bull como a Ferrari ainda podem melhorar os seus carros, até porque como foi possível assistir em ambos os treinos, os tempos mais rápidos com pneus macios (C5) ocorreu depois de algumas voltas com os mesmos jogos de pneus, para além de Carlos Sainz se ter queixado do efeito oscilatório.

Os dados das simulações de corrida podem ser enganadores, dando uma vantagem de 0.01s à Ferrari, porque Max Verstappen viu-se no meio de tráfego, pelo que o seu ritmo de corrida pode ser mais baixo. Ainda assim, os dados compilados pela Fórmula 1 sugerem que a Ferrari bate a Red Bull tanto em corrida como em qualificação.