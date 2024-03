F1, GP Austrália F1, Charles Leclerc: “desempenho em séries longas de voltas foi bastante bom, o que é encorajador” | AutoSport

Charles Leclerc está confiante relativamente à velocidade da Ferrari após liderar a tabela de tempos na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Austrália, e tem agora esperanças de que a equipa esteja numa melhor posição do que nas duas primeiras corridas do ano.

O monegasco foi o mais rápido no FP2 com uma volta de 1m17.277s, que o colocou 0.381s à frente de Max Verstappen. Refletindo sobre o primeiro dia de ação na pista, Leclerc disse que: “estamos bem por enquanto, tivemos um dia positivo desde as primeiras voltas no FP1 até o final do FP2, então é um bom começo. Porém, precisamos continuar a trabalhar muito porque tenho certeza de que veremos algumas surpresas amanhã, e não há motivo para não estarmos um pouco à frente amanhã também. Ainda há margem para melhorar em algumas coisas, o nosso desempenho em séries longas de voltas foi bastante bom, o que é encorajador, mas vamos continuar a trabalhar.”

Leclerc afirmou que as condições ventosas, somadas às características do Circuito de Albert Park, foram desafiadoras e também destacou que é cedo para afirmar se a lacuna para a Red Bull foi fechada em termos de ritmo de corrida, mas admitiu que houve sinais positivos durante os treinos de sexta-feira.

“O ritmo de corrida pareceu bastante forte, mas novamente é muito difícil comparar porque alguns pilotos tiveram muito tráfego e nós tivemos voltas relativamente limpas”, acrescentou o piloto da Ferrari. “Mas parecia bastante bom, então é melhor que pareça bom na sexta-feira do que o contrário. É um bom começo, mas ainda precisamos continuar a pressionar e ver o que é possível amanhã.”