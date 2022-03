F1, GP Arábia Saudita, volta 40: Alonso, Ricciardo e Bottas fora de prova | AutoSport

Charles Leclerc e Max Verstappen foram trocando argumentos, com Verstappen a fazer a volta mais rápida e com Leclerc a responder, com Carlos Sainz e Sergio Pérez a verem a luta ao longe. Os Mercedes mantinham-se em quinto e sexto, George Russell na frente de Lewis Hamilton, com Magnussen em sétimo, seguido de Fernando Alonso, que estava sob pressão de Valtteri Bottas e Esteban Ocon em décimo, com os McLaren a espreitarem o top 10 nesta fase.

A luta entre Alonso e Bottas ia aquecendo, mas o espanhol conseguia segurar Bottas. No entanto Alonso começou a aproximar-se de Magnussen, uma luta que ficou concluída na volta 36, com o piloto da Alpine a subir ao sétimo posto. Mas a noite de Alonso piorou drasticamente com um problema na sua unidade motriz que o atirou para o fim do pelotão. Ao mesmo tempo, Daniel Ricciardo ficou parado em pista com problemas no seu carro também. Valtteri Bottas era a terceira vítima em menos de cinco minutos, obrigado a desistir com problemas no seu monolugar. Kevin Magnussen tratou de parar e trocar pneus, assim como Nico Hulkenberg, isto no momento em que o Virtual Safety Car foi acionado e a entrada da via das boxes ficou fechada. Lewis Hamilton não conseguiu para antes do fecho da via das boxes o que lhe complica a tarefa para o resto da corrida.