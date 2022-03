F1, GP Arábia Saudita, volta 25: Leclerc na liderança, Verstappen logo atrás | AutoSport

Mais uma vez, os incidentes podem decidir a história da corrida em Jidá. O acidente de Nicholas Latifi foi importante para as jogadas estratégicas das equipas. Com as trocas de pilotos e com todos os carros com os pneus duros calçados, o Safety Car saiu da pista e na frente da corrida tínhamos Charles Leclerc , seguido de Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez (que teve de deixar passar Sainz que ficou à frente do mexicano na saída das boxes ainda com o SC em pista). A fechar o top 5 tínhamos George Russell, à frente de Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg e Valtteri Bottas.

Hamilton e Magnussen deram-nos uma boa luta pelo sexto lugar, enquanto Bottas tratou de passar Hulkenberg que também foi ultrapassado por Esteban Ocon. Hamilton conseguiu passar Magnussen na luta mais quente a meio da corrida. Na frente, Leclerc tem um segundo de vantagem para Verstappen, seguido de Sainz e Pérez.