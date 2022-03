F1, GP Arábia Saudita: TL2 adiado, segurança da prova questionada | AutoSport

A segunda sessão de treinos do GP da Arábia Saudita começou mais tarde que o previsto. Terminou neste momento uma reunião com os diretores de equipa referente à situação que se vive em Gidá. A Fórmula 1 aguarda mais informações sobre a natureza de um incêndio numa instalação da Aramco próxima do circuito que deflagrou pouco antes do início do fim de semana do Grande Prémio da Arábia Saudita. Ainda não há confirmação do que aconteceu, mas alguns rumores apontam para um ataque feito com mísseis às instalações. Com esta reunião, a sessão de treino foi adiada 15 minutos. Pilotos e equipas preparam-se para ir para a pista e ficou planeada nova reunião para depois da sessão sobre o mesmo tema.