F1, GP Arábia Saudita, TL1: Charles Leclerc e Max Verstappen separados por 0.116s | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) foi o piloto mais rápido no final da primeira sessão de treinos livres do GP da Arábia Saudita, menos 0.0116s que Max Verstappen (Red Bull RB18).

Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) já no final da sessão, estabeleceu o terceiro tempo mais rápido.

Ainda com condições de pista muito diferentes daquelas que os pilotos vão encontrar na qualificação e na corrida, os tempos alcançados no treino livre 1 não servirão, à partida, de referência.

Apenas com cerca de seis minutos da sessão, a Haas instruiu Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) para não mudar de velocidade e para se dirigir para a box, com a possibilidade de algum problema na caixa de velocidades do VF-22.

Numa altura em que Max Verstappen liderava a tabela de tempos à frente dos dois AlphaTauri e de Sergio Perez, Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) bateu num marcador de 50 metros, que se partiu em pequenos pedaços que ficaram em pista e obrigou à interrupção da sessão por alguns minutos.

Depois de serem mostradas bandeiras verdes, Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) queixou-se à equipa do efeito oscilatório, parecendo que o problema que afetou os carros de Brackley no Bahrein não foi resolvido.

Em relação à tabela de tempos, Verstappen continuou a liderar (1:30.888s), mas Charles Leclerc (Ferrari F1-75) passou para o segundo posto, tendo mais tarde sido batido por Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull), que ainda roçou ligeiramente no muro de proteção.

George Russell esteve em pista com uma versão diferente da asa traseira do companheiro de equipa Lewis Hamilton, mas a Mercedes deve ter ficado agradada com os dados recolhidos no #44 e alterou a asa do carro de Russell para a mesma versão de Hamilton. Enquanto Carlos Sainz (Ferrari F1-75) se queixava de oscilações no carro, Leclerc subia ao topo da tabela de tempos, com 1:30.772s. Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) registou um bom tempo no final da sessão, subindo ao terceiro posto.