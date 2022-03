F1, GP Arábia Saudita, Sergio Perez: “quando não temos sorte não podemos vencer a corrida” | AutoSport

Um dos maiores derrotados da noite, sem ter cometido nenhum erro à exceção da questão com Carlos Sainz na saída das boxes, foi Sergio Perez. O piloto mexicano da Red Bull estava na liderança antes do Safety Car, mas perdeu a liderança após a sua paragem, pouco antes, e a oportunidade de poder vencer a terceira corrida da carreira.

“Às vezes quando não temos sorte não podemos vencer a corrida. Especialmente neste tipo de circuitos. Quer dizer, uma volta depois da minha paragem, o Safety Car saiu, foi azar”, salientou o mexicano. “Até ao Safety Car estava tudo bem e em posição para vencer. Depois perdi posições e a oportunidade. Até lá estava confortável na liderança”.

Perez explicou ainda que conseguiu recuperar algum terreno a Carlos Sainz, mas já não teve tempo para uma manobra de ultrapassagem. “Ainda apanhei o Carlos [Sainz] no fim, mas não tive a oportunidade de o ultrapassar”.