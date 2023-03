F1 GP Arábia Saudita, Sergio Pérez: “A Q3 foi complicada” | AutoSport

Segunda pole para Sergio Pérez, segunda pole no traçado de Jidá. O mexicano dá-se bem com os ares sauditas e aproveitou o azar do companheiro de equipa para conseguir o primeiro lugar para a grelha de amanhã.

O piloto mexicano estava satisfeito no final da qualificação, mas lamentou o azar de Verstappen:

“A Q3 foi complicada, especialmente depois de não conseguir a segunda volta. A Q1 foi boa, limpa, conseguindo uma boa prestação e é onde sentimos o que estes carros são capazes de fazer. Foi importante conseguir essa boa volta, pois a pista estava a melhorar. O problema do Max foi uma pena, pois ele tem estado forte ao longo de todo o fim de semana, e esperamos ter os dois carros no topo amanhã. Com estes carros nunca se sabe se podemos ter problemas de fiabilidade.”