F1: GP Arábia Saudita será realizado em Jidá mais tempo do que previsto inicialmente | AutoSport

O acordo entre a Fórmula 1 e os organizadores do GP da Arábia Saudita é de 15 anos, a maior parte dos quais o evento realizar-se-á no circuito permanente de Qiddiya, deixando de se correr no traçado citadino de Jidá, que estreou a prova em 2021. No entanto, a Fórmula 1 deverá ter que realizar a corrida no circuito atual por mais 2 anos do que os 3 inicialmente acordados.

“Estamos todos à espera agora do que está a acontecer com Qiddiya porque, como sabem, o contrato para o grande prémio na Arábia Saudita é de 15 anos”, explicou Martin Whitaker, responsável máximo do organizador saudita. “A maioria desses anos vai ter lugar em Qiddiya, que neste momento está efetivamente na fase de planeamento, não há lá nenhuma pista, não há lá edifícios ou de qualquer forma nada que se possa falar. Portanto, há muito trabalho para fazer agora”. Whitaker acrescentou que “suspeito que o plano original de Jidá receber a Fórmula 1 durante três anos, seja alterado, provavelmente, durante mais dois anos”.

Qiddiya será a “capital do entretenimento, desporto e artes” da Arábia Saudita, um projeto gigantesco financiado pelo fundo de investimento público saudita.