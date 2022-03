F1, GP Arábia Saudita: Quem foi o melhor piloto do dia? | AutoSport

Depois da desistência na primeira corrida da época, Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita após uma fantástica luta com Charles Leclerc da Ferrari. São só duas provas das 23 que fazem parte do calendário de 2022, mas pela amostra vamos ficar colados à cadeira em cada GP.

Verstappen venceu por uma unha negra, mas houve outros pilotos que se destacaram. Queremos saber que piloto consideram os nossos leitores o melhor durante a corrida em Jidá.

Vote no seu piloto preferido e, se quiser, complemente a sua opinião na caixa de comentários.

