F1, GP ARÁBIA SAUDITA: QUEM FOI O MELHOR PILOTO DO DIA? – Resultados | AutoSport

Depois da desistência na primeira corrida da época, Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita após uma fantástica luta com Charles Leclerc da Ferrari. São só duas provas das 23 que fazem parte do calendário de 2022, mas pela amostra vamos ficar colados à cadeira em cada GP.

Verstappen venceu por uma unha negra, mas houve outros pilotos que se destacaram. Queremos saber que piloto consideram os nossos leitores o melhor durante a corrida em Jidá.

Max Verstappen foi o vencedor da votação desta semana com 43.9% dos votos, seguido e Charles Leclerc com 37.3%. Em terceiro lugar ficou Sérgio Pérez (3.5%), seguido de Kevin Magnussen (3.2%) e Lewis Hamilton (2.6%).

VOX POP

NOTEAM1



Assentava bem também ao Leclerc, mas desta feita, o melhor do dia tem de ser o campeão mundial Max Verstappen!

Começou da melhor forma possível ao conquistar uma posição a Sainz no arranque, absolutamente determinante para conseguir vencer a corrida.

Depois de dois VSC que lhe correram bastante bem, viu-se novamente numa batalha feroz contra o seu maior rival, desta vez as coisas saíram-lhe bem.

Foi azarado no Bahrein, a sorte esteve do seu lado em Jeddah, mas como dizia o outro, a sorte dá muito trabalho…

asfalto



Sem dúvida o Max, não apenas porque ganhou, mas porque subiu três posições, soube gerir e escolher o momento para tentar a ultrapassagem porque não iria ser fácil aguentar o Leclerc porque o Ferrari em curva era mais rápido.