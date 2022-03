F1, GP Arábia Saudita, Q2: Segunda bandeira vermelha provocada por Schumacher | AutoSport

Depois do choque da eliminação de Lewis Hamilton na Q1, a Q2 arrancou com todos os carros a irem para a pista, pois o aquecimento das borrachas levava algumas equipas a fazerem duas voltas antes da volta rápida. George Russell voltou a usar a mesma estratégia, saindo com um conjunto de pneus médios, enquanto todos os outros foram para a pista com macios (maior parte usados).

Charles Leclerc fez o melhor tempo nas primeiras tentativas nesta Q2, seguido de Sergio Pérez, Max Verstappen, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Seguiam-se George Russell, Lando Norris, Mick Schumacher, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo. Nesta fase os Alfa Romeo ainda não tinham feito qualquer tempo.

A noite de Daniel Ricciardo que estava a correr mal, ficava pior, pois o australiano claramente bloqueou Esteban Ocon o que fazia prever uma penalização. Nessa altura Bottas fez o sexto tempo enquanto Zhou se ficou pelo 11º registo.

Nesta fase estavam na zona de eliminação Ocon, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Ricciardo e Zhou.

Mas infelizmente, Schumacher, com um violento acidente provocou a segunda interrupção da qualificação. A ambulância foi para a pista e Schumacher ficou no carro durante muito tempo. O piloto está consciente e a falar com os médicos.