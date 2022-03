F1, GP Arábia Saudita, Q2: Os dois McLaren eliminados | AutoSport

Na Q2, Mick Schumacher foi o primeiro piloto a estabelecer um tempo rápido, melhor que o seu colega Kevin Magnussen, mas foi prontamente batido por Lando Norris, George Russell (com pneus médios usados), Sergio Perez e Charles Leclerc. O monegasco fez o tempo de 1:28.883s.

Carlos Sainz saltou para o terceiro lugar da tabela de tempos e na primeira tentativa de Max Verstappen, conseguiu apenas o terceiro tempo mais rápido, a 0.062s de Leclerc.

Valtteri Bottas conseguiu estabelecer o sexto melhor tempo, mas mais lento que Fernando Alonso, enquanto Guanyu Zhou ficou a quase meio segundo do companheiro de equipa e no 11º lugar.

A cinco minutos do final da sessão, Mick Schumacher bateu forte no muro de proteção do traçado e obrigou a nova bandeira vermelha e interrupção da sessão.

Nesta altura da sessão, Esteban Ocon (Alpine A522/Renault), Lance Stroll, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) estavam em zona de eliminação.

A paragem foi demorada, porque depois de retirado Mick Schumacher do monolugar, foi necessária a troca de parte do muro de proteção de Jidá.

Após a sessão recomeçar, Lando Norris (8º) e George Russell (7º) não melhoraram os seus tempos por volta, mas Carlos Sainz conseguiu o melhor tempo da Q2, com 1:28.686s, menos 0.094s que Leclerc.

Ficavam eliminados os dois McLaren, com Norris na frente de Ricciardo, seguidos de Zhou, Schumacher e Lance Stroll. A McLaren ficou de fora na Q2, mas notam-se algumas melhorias.

George Russell passou para a Q3 à justa, passando em 10º por 0.033s, na frente de Norris.