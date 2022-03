F1, GP Arábia Saudita, Q2: Mick Schumacher está consciente e a caminho do hospital | AutoSport

São poucas as notícias para já sobre a condição de Mick Schumacher mas, para já os sinais são positivos, Mick Schumacher estava consciente no carro e a falar com os médicos que, devido à violência do acidente tomara o seu tempo para retirar o piloto do carro. Para já apenas preocupação, mas tudo parece indicar que o piloto está bem, dentro do possível.

Segundo uma atualização da equipa, Mick Schumacher parece fisicamente bem, mas foi levado de helicóptero para o hospital para mais exames.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022