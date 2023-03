F1 GP Arábia Saudita, Q2: Max Verstappen eliminado devido a problemas mecânicos | AutoSport

No início da Q2, os pilotos da Alfa Romeo e da Mercedes foram para a pista com pneus macios usados, enquanto o resto da grelha usou pneus macios novos para esta sessão. Fernando Alonso começou a Q2 no segundo 28, com Lance Stroll a ficar a quase 0.5 seg. A noite continuava má para a Ferrari e Sainz ficou a quase um segundo do seu compatriota, enquanto Charles Leclerc conseguiu o segundo lugar, a 0.3 seg. de Alonso.

A primeira volta de Max Verstappen ficou arruinada com um pequeno susto numa curva, o que obrigou a repetir a volta. O pior estava para acontecer, com o motor ou a transmissão da Red Bull a ceder. A qualificação do campeão neerlandês estava comprometida e amanhã largará do meio do pelotão.

Nesta fase, estavam na zona de eliminação Carlos Sainz, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg e Max Verstappen.

Nas últimas tentativas, Sainz voltou a tentar uma vaga na Q3 e conseguiu, com o quarto tempo, logo atrás de Leclerc. Hulkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas e Verstappen ficavam eliminados.

Na frente o melhor tempo foi para Pérez (1:28.635), seguido de Alonso, Leclec, Sainz e Stroll. George Russell, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Pierre Gasly eram os homens que passavam à Q3.