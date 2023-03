F1 GP Arábia Saudita, Q1: Lando Norris eliminado, Verstappen na frente | AutoSport

A noite de Jidá foi animada com a sessão de qualificação para o GP da Arábia Saudita. Com 32ºC de temperatura no ar e 26.ºC de temperatura no asfalto, os pilotos enfrentaram a rápida e sinuosa pista saudita.

A sessão começou animada, com nove tempos na tabela nos primeiros minutos. Logan Sargeant assumiu a liderança da tabela, mas a volta foi apagada por ter excedido os limites de pista. Charles Leclerc, na sua primeira tentativa, ficou atrás do tempo de Nico Hulkenberg. Mas Max Verstappen tratou de colocar a fasquia bem alto, entrando logo no segundo 28 na sua primeira tentativa.

Lando Norris falhou na entrada para a última curva e danificou a direção do seu McLaren e pouco depois, Fernando Alonso fez um pião.

A meio da sessão estavam na zona de eliminação Lando Norris, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Pierre Gasly e Logan Sargeant que não evitou um pião, numa pista que parecia dar menos aderência do que os pilotos esperavam.

Com os últimos minutos da sessão, chegavam as últimas tentativas de chegar à Q2. De fora da qualificação ficaram Yuki Tsunoda, Alex Albon, Nyck de Vries, Lando Norris e Logan Sargeant.

Na frente, Verstappen precisou de apenas uma volta para carimbar a passagem à Q2 com o tempo de 1:28.761, seguido de Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Charles Leclerc e Carlos Sainz.