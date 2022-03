F1, GP Arábia Saudita, Q1: Bandeira vermelha em pista | AutoSport

O arranque da Q1 deu-nos logo carros em pista nos primeiros segundos, com as equipas a quererem ir cedo para a pista. Kevin Magnussen foi o primeiro piloto a instalar-se no topo da tabela de tempos, seguido de Lando Norris e Daniel Ricciardo, isto quando os Mercedes estavam em pista com os pneus médios e os principais favoritos não estavam ainda em pista. Lewis Hamilton sofria com a instabilidade do seu monolugar, num altura em que Mick Schumacher se juntou a Magnussen no topo da tabela, a 0.1 seg. do seu colega de equipa.

Nicholas Latifi teve uma saída de pista e provocou a interrupção da sessão, numa altura em que os Ferrari estavam nas suas voltas rápidas. Latifi saiu do carro e não parece ter qualquer ferimento.