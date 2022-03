F1, GP Arábia Saudita: Problemas no Ferrari de Carlos Sainz | AutoSport

A Ferrari está a resolver um problema de última hora do F1-75 de Carlos Sainz. Não se sabe o que se trata, mas a azáfama dentro da box do espanhol é grande.

Segundo Mattia Binotto, “temos um problema, mas vamos resolvê-lo” a tempo da corrida, que começa às 18h00 (em Portugal continental). Sainz deverá arrancar do terceiro posto da grelha.

Big concern on Sainz’s side of the garage. The scene for the past 15 minutes. pic.twitter.com/O84JFLXHzT — Will Buxton (@wbuxtonofficial) March 27, 2022