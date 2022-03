F1, GP Arábia Saudita: Preocupação na Red Bull com os motores | AutoSport

Segunda corrida da época e as unidades motrizes da Red Bull Powertrains, construídas ainda pela Honda, voltaram a apresentar problemas, desta vez nos carros da AlphaTauri. Para além de tempo perdido nas sessões de treinos livres, Yuki Tsunoda não conseguiu estabelecer nenhuma marca durante a qualificação e antes da corrida, quando se dirigia para a grelha de partida, o AT03 do piloto japonês cedeu de vez e o jovem não tomou o seu lugar para a corrida.

As questões de fiabilidade dos motores preocupam a Red Bull, admitiu Christian Horner. Claro que estamos preocupados com isso”, disse o responsável Red Bull após a corrida do segundo GP da época. “Mas penso que, primeiro, temos de compreender o que aconteceu. Por isso, uma vez aberto o motor e depois de saber qual foi a questão, então, esperemos, que as reparações possam corrigir isso”.

Embora as unidades motrizes sejam oficialmente designadas por Red Bull Powertrains, as unidades ainda são na concebidas, fabricadas e enviadas das instalações da Honda em Sakura, Japão.

Franz Tost, chefe de equipa da AlphaTauri, explicou ao RacingNews365.com. que o problema no carro de Tsunoda antes da corrida se deveu à “pressão do óleo caiu e, por isso, decidimos parar. Ainda não sabemos se podemos ou não utilizar este motor ou o que está exatamente danificado, temos de investigar”.