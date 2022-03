F1, GP Arábia Saudita: Pilotos querem falar do futuro com os responsáveis | AutoSport

Depois da polémica do ataque à fábrica da Armaco perto do circuito, o mal estar foi evidente. A polémica foi abafada com a grande corrida de domingo, mas não foi esquecida e Max Verstappen confirmou que os pilotos irão falar com a F1 e com os chefes de equipa sobre o tema e sobre o futuro:

“Sobre a corrida aqui, tínhamos muitas garantias de que estaríamos seguros”, disse Verstappen. “Penso que depois deste fim-de-semana, nós os pilotos, falaremos com a F1 e, claro, também com os chefes de equipa para ver o que irá acontecer para o futuro”.