F1, GP Arábia Saudita: Pilotos admitiram que foi difícil manterem-se concentrados | AutoSport

É preciso recuar muito no tempo para termos um episódio em que os pilotos fizeram questão de vincar a sua posição. Depois do treino livre 2, todos os pilotos juntaram-se e apenas desmobilizaram quando as suas perguntas foram respondidas. A GPDA, Associação de pilotos lançou um comunicado onde dá conta da posição dos pilotos:

“Ontem foi um dia difícil para os pilotos de Fórmula 1 e um dia stressante para nós, pilotos de Fórmula 1. Talvez seja difícil compreender se nunca se conduziu um carro de F1 nesta pista rápida e desafiante de Jidá, ao mesmo tempo que se via o fumo do incidente. Foi difícil permanecer um piloto de corrida totalmente concentrado e apagar as preocupações humanas naturais”.

“Uma grande variedade de opiniões foi partilhada e debatida e, tendo ouvido não só os poderes da Fórmula 1 mas também os ministros do governo saudita que explicaram como as medidas de segurança estavam a ser elevadas ao máximo, o resultado foi uma resolução que iríamos treinar e qualificar hoje, e correr amanhã. Esperamos, portanto, que o Grande Prémio da Arábia Saudita de 2022 seja recordado como uma boa corrida e não pelo incidente que teve lugar ontem”.