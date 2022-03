F1, GP Arábia Saudita, Pierre Gasly: “Estava a gritar de dores” | AutoSport

Não foi uma corrida fácil para Pierre Gasly. A exigência física do traçado de Jidá já é bem conhecida, mas Gasly teve um desafio extra, com um problema intestinal que lhe provocou muitas dores no final da corrida. Apesar do sofrimento e do azar no Safety Car, Gasly conseguiu acabar nos pontos, mais um resultado positivo para o francês.

“Devo dizer que estou realmente feliz”, disse Gasly. “Tive muito azar com a paragem nas boxes. Assim que saí das boxes, vi o Safety Car a sair, por isso desci para a 14ª posição. Conseguimos voltar ao oitavo posto, por isso penso que podemos ser felizes. Foram as últimas 15 voltas mais dolorosas da minha carreira. Não sei o que aconteceu com o meu intestino, mas eu estava a morrer dentro do carro. Estava a gritar por causa da dor e apenas feliz por a corrida ter terminado, e conseguimos assegurar o P8. Sentia que a cada curva à esquerda alguém me esfaqueava por dentro, no meu intestino, por isso não foi agradável”.