F1, GP Arábia Saudita, Pierre Gasly: “As primeiras corridas da época são sempre importantes” | AutoSport

Pierre Gasly estava a fazer uma boa corrida no Bahrein até que o AlphaTauri AT03 se incendiou, obrigando ao abandono do francês. Na Arábia Saudita, Gasly quer dar a volta e espera ter um bom fim de semana.

“Fiquei impressionado com a pista de Jidá no ano passado”, disse o piloto na antevisão da segunda prova do ano. “Classifiquei-me em sexto lugar e terminei a corrida na mesma posição. É muito técnico, com muitas curvas de alta velocidade, exatamente o tipo de traçado de que eu gosto. No ano passado, estivemos bem na qualificação e na corrida, por isso será bom voltar lá e ver o que podemos fazer desta vez. As primeiras corridas da época são sempre importantes, uma vez que ajudam a começar com o pé direito. Teremos de nos preparar bem para termos um bom fim de semana”.

Sobre o Bahrein, Gasly explicou que “foi um fim de semana um pouco confuso”, acrescentando que “fomos muito rápidos no treino livre 1, mas não tão rápidos no resto dos treinos livres, apesar de ter chegado à Q3 no sábado e estar razoavelmente contente com o meu ritmo de corrida”.

A AlphaTauri reconstruiu o monolugar do piloto francês ainda no Bahrein e Gasly está pronto para novo desafio no meio do pelotão, que está “talvez ainda mais compacto do que no ano passado”.