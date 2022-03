F1, GP Arábia Saudita: Objetivo da Mercedes é limitar a perda de pontos | AutoSport

Lewis Hamilton terminou o GP do Bahrein no terceiro lugar e George Russell no quarto, depois dos abandonos dos dois Red Bull que seguiam à sua frente e em luta direta com os dois Ferrari. A Mercedes saiu beneficiada do Bahrein, mas com a certeza que não está ainda em pé de igualdade com as equipas adversárias.

Toto Wolff explicou, na antevisão do GP da Arábia Saudita do próximo fim de semana, que o foco é aproveitar o máximo de pontos possível, enquanto a equipa tenta perceber o que pode fazer para encontrar o melhor do W13.

“Demos um passo em frente em termos de desempenho em comparação com os testes da pré-época, mas ficamos claramente em terceiro lugar, atrás da Ferrari e da Red Bull. Sabemos que o W13 tem potencial, e precisamos de continuar a aprender, descobrir como o conseguir e, entretanto, maximizar as nossas oportunidades de pontuar”, afirmou Wolff.

A degradação dos pneus foi também um problema para a equipa na corrida de Sakhir, mas na Arábia Saudita o circuito citadino é muito menos exigente em pneus. “Agora vamos para Jidá, uma pista bem diferente: rápida e com curvas de alta velocidade e a maior parte da volta feita em aceleração. Estivemos lá há alguns meses, agora com um carro novo, pneus novos que ainda estamos a tentar perceber , é um processo de aprendizado muito rápido. É um desafio que mal podemos esperar para enfrentar.”