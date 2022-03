F1, GP Arábia Saudita: Mick Schumacher está bem, mas Haas apenas correrá com um carro | AutoSport

Mick Schumacher usou as redes sociais para confirmar que está bem. Depois do violento acidente que sofreu na qualificação para o GP da Arábia Saudita, o alemão foi transportado para o hospital para fazer exames. Na sua publicação, Mick escreveu o seguinte: “Só queria dizer que estou bem. Obrigado pelas mensagens. O carro estava ótimo, vamos voltar mais fortes”.

No entanto, a Haas vai apenas correr com um carro amanhã. O director da equipa Haas, Guenther Steiner, disse que “há demasiadas incógnitas sobre como ele se vai sentir de manhã” para correr o risco de entrar na corrida. “Não há nada a ganhar. O carro, obviamente, está no estado em que está. Se fizéssemos a corrida amanhã, poderíamos comprometer o nosso esforço para Melbourne. Portanto, não vale a pena fazer algo amanhã, quando se tem de começar do pit lane de qualquer maneira. Penso que temos mais hipóteses se nos concentrarmos e nos reagrupamos para a corrida de Melbourne. Não seria bom fazer esta corrida sabendo que não iríamos acabar nos pontos ao começar do pit lane porque este ano há demasiadas boas equipas”.

O uso do piloto de reserva não é também hipótese, pois para fazer a corrida, um piloto tem de fazer, pelo menos, uma sessão de treinos.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN