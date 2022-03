F1, GP Arábia Saudita: Mercedes tenta resolver problemas, mas “não há grande diferença” | AutoSport

A Mercedes quer resolver as questões que afetam o W13 o mais depressa possível, tentando não perder muitos pontos nas provas iniciais da época para os adversários diretos. No Bahrein, após a infelicidade do duplo abandono na Red Bull, a equipa de Brackley conseguiu subir ao pódio com Lewis Hamilton e conquistar o quarto posto de George Russell.

Para a Arábia Saudita a equipa trabalhou em algumas soluções que irão experimentar em pista, segundo Lewis Hamilton, ainda que não haja uma solução milagrosa para o W13.

“Estamos apenas a tentar compreender quais os problemas que temos – estamos conscientes dos problemas que temos – mas os estão a causar. Estamos apenas a trabalhar e a tentar perceber isso, e como podemos retificar sem perder desempenho, e finalmente ganhar desempenho”, explicou Hamilton. “Mas em três dias, um tempo tão curto entre as corridas, não há uma grande diferença este fim de semana. Teremos algumas coisas para tentar e, na perspectiva de piloto, isso é excitante, quando se entra no carro e se tenta algo novo, e se espera que traga um pouco mais de desempenho. Os nossos adversários são muito fortes e, como eu disse na semana passada, foi ótimo ver a Ferrari de novo lá em cima, depois de alguns anos difíceis”.