F1 GP Arábia Saudita, Max Verstappen: “Vai ser difícil lutar pela vitória” | AutoSport

Tinha tudo para estar a festejar a segunda pole do ano, mas Max Verstappen ficou de fora na Q2 com problemas na sua transmissão. O piloto da Red Bull estava resignado com o desfecho da qualificação e admitiu que a luta pela vitória será muito difícil, apesar de a Red Bull ter claramente o carro mais rápido da grelha:

“De cada vez que fomos para a pista, mostramos muita competitividade, mas este é também um lado das corridas. Estas coisas podem acontecer e temos de tentar entender o problema, o que o causou e dar um passo em frente. Temos de olhar para amanhã e tentar minimizar os danos. Não sei se a troca de caixa de velocidade está relacionada com esta falha, a única coisa que sei é que a transmissão partiu. Vamos tentar ganhar posições amanhã, creio que vai ser difícil lutar pela vitória, mas vamos tentar ficar o mais próximo possível.”