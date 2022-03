F1, GP Arábia Saudita, Max Verstappen: “Quero dar os parabéns ao Checo, foi incrível” | AutoSport

Max Verstappen não conseguiu estar na luta pela pole position na Q3, depois de duas fases da qualificação para o GP da Arábia Saudita muito fortes. O campeão do mundo de Fórmula 1 em 2021, explicou na transmissão da SportTV que não conseguiu ter os níveis de aderência necessários na fase decisiva da sessão.

“O primeiro conjunto de pneus no Q3 foi horrível, não tinha aderência nenhuma. Não sei o que aconteceu, escorregava em todas as curvas, parecia uma pastilha elástica. Na minha segunda saída senti-me melhor, mas ainda assim nas curvas rápidas não tinha a aderência que precisava. Tenho que descobrir o que se passou, porque a pista estava a melhorar, mas eu não estava mais rápido”, disse Verstappen.

O piloto neerlandês da Red Bull viu o seu colega de equipa conquistar a sua primeira pole position da carreira e não quis deixar de o felicitar. “Quero dar os parabéns ao Checo, foi incrível. Ainda há muito para lutar. Saio da quarta posição e tenho um bom carro de corridas.”