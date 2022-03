F1, GP Arábia Saudita, Mattia Binotto: “É um início de temporada fantástico” | AutoSport

O trabalho árduo compensa. É o que estará a pensar Mattia Binotto, que passou por momentos complicados na Ferrari nos últimos anos. No entanto, não perdeu o sangue frio, levou a sua ideia avante e agora a Ferrari está de volta ao topo. Além de um bom carro tem dois excelentes pilotos. Charles Leclerc voltou a lutar pela vitória mas desta vez escapou-lhe, mesmo tendo mostrado uma abordagem muito astuta na defesa da sua posição, tal como na primeira corrida. No entanto, Binotto estava feliz com a prestação:

“Estes pilotos são muito espertos e têm muito talento. Leclerc pode lutar com Max a este nível. Acho que é novamente muito bom para a F1. É um início de temporada fantástico”, disse Binotto à Sky Sports após a corrida. “Red Bull tem muita velocidade nas retas. Temos sido um pouco mais rápidos com o nosso compromisso nas curvas. Vamos para pistas diferentes e estou curioso para ver os andamentos em Melbourne com o novo traçado e curioso para Imola, mas de um modo geral será uma grande batalha. Decidimos usar mais apoio aerodinâmico para evitar a degradação dos pneus, mas isso não foi um problema para a Red Bull. Tiraram partido disso”.