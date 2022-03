F1, GP Arábia Saudita: Lewis Hamilton não era eliminado na Q1 desde 2009 | AutoSport

A última vez que Lewis Hamilton foi eliminado na Q1 em ritmo puro, não devido a penalizações ou acidentes, foi no GP da Grã-Bretanha de 2009. Há quase 13 anos.

Nessa qualificação, Hamilton terminou com o 18º tempo aos comandos do McLaren-Mercedes e durante a corrida apenas subiu duas posições. No final da corrida, que foi vencida por Sebastian Vettel (Red Bull), Hamilton foi o 16º classificado.