F1, GP Arábia Saudita, Lewis Hamilton: “há algo de errado, não sei o que é” | AutoSport

Lewis Hamilton foi eliminado na Q1, algo que não acontecia desde 2009 na qualificação do GP da Grã-Bretanha, mas surpreendente foi também o facto de Hamilton ter ficado tão longe do tempo do seu companheiro de equipa, George Russell, que na Williams ficou conhecido como “Mr. Saturday”, tal a sua forma durante as qualificações.

Numa primeira reação à sua eliminação, Hamilton afirmou que “com certeza que há algo de errado, não sei o que é, mas não posso comentar. Não tinha traseira [aderência nos pneus traseiros]”.

Sobre a diferença para Russell, Hamilton admite que não sabe o que o seu companheiro de equipa conseguiu encontrar na afinação do Mercedes W13. “Não sei o que é que o George fez com a afinação. O carro estava bom no treino livre 3 e eu fiz alguns ajustes, mas não tinha traseira. A traseira estava tão solta”.

O britânico vai largar da 16ª posição da grelha para a corrida de amanhã.