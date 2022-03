F1, GP Arábia Saudita, George Russell: “O carro estava no fio da navalha” | AutoSport

George Russell voltou a destacar-se numa sessão de qualificação, um hábito que começou já na Williams e que voltou a repetir na Mercedes. E destacou-se porque conseguiu um lugar na Q3, enquanto o seu colega Lewis Hamilton foi eliminado logo na Q1. Russell explicou a sua sessão de qualificação e os motivos das dificuldades da Mercedes:

“Não estávamos a lutar pelo quinto ou sexto. Foi um dia muito difícil para a equipa, o carro estava no fio da navalha e colocá-lo na janela certa foi muito difícil. O Lewis e eu fomos por caminhos de afinação diferentes e claramente não resultou. Como equipa, é uma pena. Do meu lado pessoal, teria ficado definitivamente satisfeito com o P5, fiquei apenas a meio décimo de distância. Mas é precisamente aí que estamos neste momento. É complicado, porque estamos a colocar todo o nosso esforço nesta questão da oscilação e não nos permite concentrar noutras coisas. Todo o foco está na resolução desta questão, e temos trabalho a fazer. A única forma de correr é levantar o carro muito alto, e perdemos todo o apoio aerodinâmico. Sabemos que se colocarmos o carro mais perto do chão, vamos ganhar muito tempo por volta, mas não podemos fazer isso de momento”.