F1, GP Arábia Saudita, Fernando Alonso quer mais atualizações no carro | AutoSport

Fernando Alonso conseguiu pontuar no primeiro Grande Prémio do ano, assim como o seu companheiro de equipa, Esteban Ocon. O desempenho do Alpine A522 em corrida era uma das maiores interrogações, mas conseguiu passar no primeiro teste.

Fernando Alonso espera mais do carro e da equipa, afirmando que para isso é preciso trabalhar em novos componentes para conseguir melhores resultados nas próximas corridas. “Ambos os carros conquistaram pontos, o que foi o mais importante para nós na primeira corrida. No ano passado não pontuamos no Bahrein, pelo que já é uma melhoria. A competição na Fórmula 1 não está apenas em pista, mas também fora dela. Em Enstone e Viry temos de nos concentrar nas próximas corridas e continuar a trazer atualizações para o novo carro, para que possamos não só ficar onde estamos, mas também dar passos em frente”. O piloto espanhol acrescentou que está contente por ver o que a equipa conseguiu até agora. “A equipa está a trabalhar arduamente em ambas as fábricas e também em pista. É um prazer ver tudo isto acontecer e estou realmente contente com o que alcançamos até agora”.