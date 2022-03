F1, GP Arábia Saudita, Fernando Alonso: objetivo é “terminar nos pontos com os dois carros” | AutoSport

Fernando Alonso voltou a ter uma sessão de qualificação competitiva. Depois de ter conquistado o oitavo posto da grelha para a corrida inaugural da época, o espanhol terminou a Q3 em Jidá com o sétimo melhor tempo, mas ficou atrás do seu companheiro de equipa, que foi o quinto mais rápido.

Mesmo depois de duas sessões de qualificação a terminar dentro dos dez mais rápidos, Alonso admitiu que na Arábia Saudita o Alpine A522 está melhor do que no Bahrein. “Todos os fins de semana tentamos tirar conclusões e não fazemos ideia se o carro está melhor. Parece estar melhor aqui [Arábia Saudita] do que no Bahrein, por isso digo que as curvas de alta velocidade são melhores para o Alpine, mas veremos realmente como estamos daqui por 5 ou seis corridas”, disse o piloto espanhol em declarações à SportTV.

O objetivo para a corrida de amanhã para a Alpine é terminarem os dois carros nos pontos, repetindo o que aconteceu na ronda anterior, segundo o piloto. “Queremos terminar dentro do top 10, nos pontos com os dois carros. Começo em sétimo na grelha, por isso deverá ser uma vantagem no arranque e vamos ver. Estou otimista para a corrida depois do desempenho de hoje”.

Fernando Alonso é atualmente, o nono classificado do campeonato do mundo de Fórmula 1.