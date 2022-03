F1, GP Arábia Saudita, Fernando Alonso: “Inacreditável que tenhamos apenas dois pontos” | AutoSport

Fernando Alonso estava lançado para um bom resultado, mas um problema técnico no carro (possível sobreaquecimento) deitou por terra o esforço do espanhol, que se apresentou em melhor forma do que vimos no Bahrein. Este sim, é o Alonso que todos conhecem.

No fim da corrida estava claramente insatisfeito com o resultado mas encorajado com o ritmo que o carro apresentou:

“Vamos a investigar, o carro parou e arrastamo-nos até ao pit lane. Foi uma pena, porque a corrida estava a correr bem, eu estava com um bom ritmo e os pneus pareciam bons. Foi um azar estar em sétimo lugar na grelha no sábado porque o quinto era a nossa verdadeira posição. Vimo-lo na corrida, eu tinha ritmo, perdemos a sexta posição e isso foram muitos pontos perdidos. O ritmo está lá, temos de estar satisfeitos com isso”, disse Alonso após a corrida.

A luta com Esteban Ocon foi intensa, mas Alonso não quis falar muito do tema:

“A luta fez-nos perder tempo, no Bahrein também o fizemos, mas com estratégias diferentes. Hoje tínhamos os mesmos pneus e o meu carro tinha um pouco mais de ritmo. Agora estamos já a pensar na Austrália. Com o desempenho destes dois fins-de-semana, é inacreditável que tenhamos apenas dois pontos. As sensações são melhores do que os resultados, vamos ver se temos mais sorte nas próximas corridas”.