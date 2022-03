F1, GP Arábia Saudita: Erro de comunicação na base da dupla penalização de Guanyu Zhou | AutoSport

Guanyu Zhou perdeu a hipótese de terminar novamente nos pontos no GP da Arábia Saudita, depois de ter sido penalizado por duas vezes durante a corrida. O colégio de comissários da FIA decidiu penalizar o piloto da Alfa Romeo com 5 segundos, mas quando a equipa devia cumprir essa penalização durante a paragem para troca de pneus, um dos mecânicos tocou no carro e como tal, considerou-se que o piloto não tinha cumprido a penalização e teve de cumprir um ‘drive through’.

Xavi Pujolar da Alfa Romeo, explicou que erro ocorreu quando ambos os pilotos pararam durante o período de Safety Car. Zhou seguiu Valtteri Bottas até às boxes e o mecânico responsável pelo macaco da frente não sabia que não podia tocar no segundo carro. “O tipo não sabia, o macaco da frente não estava ciente de que era uma penalização de cinco segundos, por isso tocou no carro”, admitiu Pujolar.

A penalização original deveu-se a Zhou ter ultrapassado Alexander Albon por fora da pista e não ter cedido a posição mais adiante. Zhou terminou a corrida no 11º posto.