F1, GP Arábia Saudita, Drive Through: Os destaques pela negativa | AutoSport

Por Fábio Mendes e Pedro André Mendes

Depois do GP da Arábia Saudita, escolhemos cinco destaques pela negativa do fim de semana da F1:

# Lewis Hamilton

Lewis Hamilton foi eliminado da qualificação logo na Q1, algo que não acontecia desde 2017 (GP do Brasil – saída de pista). Desta vez, a eliminação não foi motivada por um erro, mas sim apenas pela falta de andamento. Hamilton e George Russell tentaram afinações diferentes e os resultados estão à vista. Russell foi sexto na qualificação e quinto na corrida, Lewis Hamilton foi 16º na qualificação e 10º na corrida. Beneficiou das 7 desistências para conseguir subir aos pontos, mas foi um dos piores fins de semana dos últimos anos de Lewis Hamilton. A conquista do oitavo título parece assim cada vez mais distante esta época, com a Mercedes muito longe da frente.

# Williams

Esperava-se um salto qualitativo mais evidente por parte da Williams. O carro não parece competitivo o suficiente para se imiscuir nas lutas do segundo pelotão e a equipa tem muito trabalho pela frente para chegar onde pretende. Mais ainda, Nicholas Latifi, que devia ser nesta fase a referência da equipa, tem tudo um péssimo começo de época, com muitos acidentes e com um ritmo muito abaixo de Alex Albon. Na qualificação a diferença entre os pilotos rondou as três décimas de segundo. Começa a confirmar-se o mau arranque de época da Williams que tem mostrado muito pouco.

# Aston Martin

Lawrence Stroll tem investido muito na equipa, mas avisou que é preciso dar tempo até que o investimento se faça sentir em pista. No entanto, é provável que esperasse um pouco mais nesta fase. Teoricamente, a Aston Martin tem potencial para batalhar no segundo pelotão, mas está longe disso. O carro não é competitivo ainda e a falta de Sebastian Vettel nas duas primeiras corridas do ano parece estar a fazer-se sentir. Nico Hulkenberg teve dois desafios gigantes pela frente (começar a época sem preparação e enfrentar uma das pistas mais exigentes do calendário na segunda corrida) e não se podia pedir muito mais do alemão. Já Lance Stroll parece não ter argumentos para contrariar o mau arranque de época e teve mais uma corrida onde não conseguiu chegar onde pretendia. Embrulhou-se com Alex Albon no final, numa manobra que resultou na penalização do tailandês.

# Os mísseis

Já muito foi falado sobre o tema, mas não podemos deixar de relembrar o que se passou e o que se pode passar no futuro. O dinheiro é importante na F1, mas não pode ser tudo, mais ainda se o desporto se coloca no caminho da responsabilidade social. Assumindo essa postura, há certas decisões que se impõem.

# Fiabilidade

Nesta corrida tivemos quatro desistências com problemas técnicos. Não é muito, mas é um sinal que os novos motores precisam ainda de trabalho. Red Bull tem tido preocupações com a sua unidade motriz, Renault e Ferrari viram motores terminarem mais cedo por causa do sobreaquecimento. São apenas as duas primeiras corridas e há um longo caminho para atingir a fiabilidade desejada, neste ano com um novo combustível, mas a questão das penalizações ao longo do ano pode vir a ser crucial.