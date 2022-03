F1, GP Arábia Saudita: Destaques da corrida | AutoSport

Estamos a começar a gostar destes novos regulamentos. Os carros podem ser pesados e não serem muito ágeis, mas têm proporcionado excelentes corridas. O negrume que se instalou sobre o circuito de Jidá depois da polémica de sexta-feira foi, em parte esquecida, com esta espetacular corrida. O duelo que todos queriam ver está a ser servido em doses generosas. Charles Leclerc levou a melhor no Bahrein, Max Verstappen vingou-se hoje na Arábia Saudita.

Max Verstappen venceu e venceu bem e o mesmo poderia ser dito de Charles Leclerc se fosse o caso. Os dois pilotos aproveitaram o Safety Car provocado pelo acidente de Nicholas Latifi para passar para a frente e desde esse momento que nos ofereceram um grande duelo. A Red Bull com mais velocidade de ponta, a Ferrari com mais apoio aerodinâmico e por isso mais velocidade em curva. Dois conceitos diferentes que davam tempos por volta semelhantes. Leclerc voltou a mostrar inteligência na forma como se defendeu, Verstappen perdeu momentaneamente o norte, mas conseguiu recompor-se e respondeu à altura ao truque de Leclerc. No final Verstappen venceu, mas ambos os pilotos deram-nos um grande show. Se isto é a F1 2022, muito obrigado e queremos mais.

Carlos Sainz voltou a subir ao pódio, mas voltou também a ficar um furo abaixo do seu colega de equipa. Não teve o andamento que queria mas disse que está um pouco mais satisfeito, sinais de que a evolução está a decorrer da melhor forma. Sainz foi um justo terceiro classificado, à frente do azarado Sergio Pérez, que parou mesmo antes do Safety Car, ficando a perder. Não era a noite de Pérez, que depois de perder a liderança irremediavelmente, ficou longe dos primeiros lugares e sem andamento para lutar contra as contrariedades. Red Bull e Ferrari estão claramente na frente do resto do pelotão.

George Russell fez uma boa corrida. Terminar em quinto era o melhor que podia esperar e cumpriu com as expectativas. Uma corrida sólida do britânico a mostrar que a equipa pode contar com ele. Foi o melhor piloto do fim de semana da Mercedes e esta exibição vai trazer-lhe a confiança que pareceu faltar na primeira do ano. Lewis Hamilton conseguiu terminar no décimo posto, mas o fecho do pit lane no Virtual Safety Car provocado por Daniel Ricciardo complicou um pouco as contas do #44. 10º não foi um péssimo resultado, tendo em conta as dificuldades que enfrentou e a posição que começou (15º).

Esteban Ocon terminou em sexto, mas apertado por Lando Norris. O francês deu-nos alguns bons momentos com o seu colega de equipa Fernando Alonso. Alonso foi um dos azarados mas o espanhol, ao contrário da primeira corrida, mostrou muito mais. As lutas com Ocon e Kevin Magnussen foram alguns dos bons momentos da corrida, mas a unidade motriz Renault não aguentou o calor da Fúria Espanhola e Alonso foi obrigado a desistir. Ocon fez também uma boa corrida, mas claramente estava com menos andamento que o seu colega de equipa. Aguentou por uma nesga o sexto lugar.

Lando Norris foi uma das boas exibições da noite. Aproveitou as desistências no fim da corrida para subir várias posições e carimbar o sétimo lugar. Daniel Ricciardo foi obrigado a desistir com problemas no carro. Parecia estar um pouco melhor que Norris na corrida, mas acabou por ter azar. A McLaren deu um passo na competitividade, mas ainda está longe da frente.

Pierre Gasly teve uma corrida de altos e baixos, mas mais uma vez conseguiu pontuar e terminar em oitavo. Gasly continua a ser o abono de família da Alpha Tauri. Beneficiou das desistências finais o que ajudou no resultado final, para compensar o azar de ter ido às boxes mesmo antes do Safety car, mas é preciso estar no sítio certo, na hora certa para o fazer. Yuki Tsunoda nem sequer conseguiu começar a corrida com problemas na unidade motriz, um sinal algo preocupante para a Red Bull e um fim de semana negro para Tsunoda que teve muito problemas técnicos no seu monolugar.

Kevin Magnussen voltou a ser uma das estrelas da noite. Acabou novamente nos pontos, numa pista complicada, muito exigente fisicamente e conseguiu um resultado positivo. Pensar na trajetória de Magnussen nas últimas semanas e chegar a conclusão de que conseguiu pontuar duas vezes com um Haas, com um pescoço magoado, numa pista tão dura… Magnussen mostra que tem muito talento e merece estar na F1.

Zhou Guanyu ficou fora dos pontos com uma dupla penalização, a primeira por ultrapassar fora dos limites de pista e a segunda por não ter cumprido a primeira penalização. A corrida ficou comprometida logo aí, mas Zhou voltou a não cometer erros graves e está a evoluir bem. Valtteri Bottas parecia lançado para ganhar mais alguns pontos, mas a fiabilidade da Alfa Romeo voltou a dar dores de cabeça.

Para a Aston Martin foi mais uma noite para esquecer. Nico Hulkenberg tentou uma estratégia alternativa, que não resultou particularmente bem e Lance Stroll estava perto dos pontos, mas um toque com Alex Albon estragou a noite da Aston, que voltou a não mostrar muita competitividade.

Por fim a Williams. Esperava-se que a Williams pudesse estar melhor este ano, mas parece que deram um passo atrás na performance e são a equipa mais lenta. Nicholas Latifi continua a colecionar erros e acidentes, num péssimo começo de época e Albon viu a sua corrida arruinada, numa altura em que estava a tentar aproximar-se dos pontos.

A próxima corrida é no renovado traçado de Melbourne.