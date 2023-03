F1 GP Arábia Saudita, Christian Horner: “Temos de sobreviver às primeiras voltas” | AutoSport

Alegria de um lado da box, tristeza do outro. Sergio Pérez carimbou a sua segunda pole da carreira, mas Max Verstappen terá de largar do meio do pelotão, depois da transmissão do seu Red Bull falhar. Christian Horner lamentou o sucedido, mas tem Pérez na frente do pelotão, que pode garantir um bom resultado:

“Terá sido a transmissão a ceder, mas temos de entender o que causou o problema. Mas prefiro que tenha acontecido hoje em vez de amanhã. As trocas de caixas e transmissão estavam planeadas, por isso não era preocupação, mas o que aconteceu hoje não era esperado. Mas foi uma pena, pois o ritmo do Max era tremendo. Demos-lhe uma tarefa ingrata para amanhã, mas se há alguém capaz de o fazer é ele. Temos um carro muito rápido, temos de sobreviver às primeiras voltas e ter uma boa estratégia. Vamos ter duas corridas diferentes para gerir, uma do Max, em que será entusiasmante, com o Charles Leclerc por perto e outra com o Sergio Pérez que larga da frente. “