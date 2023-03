F1 GP Arábia Saudita, Charles Leclerc: “Não havia muito mais performance no carro hoje” | AutoSport

Tivemos um Charles Leclerc resignado no final da corrida. Apesar da boa recuperação no primeiro stint, teve o azar na troca de pneus que aconteceu uma volta antes do Safety Car, não aproveitando a possibilidade de trocar de pneus, perdendo menos tempo para a concorrência. Mas o monegasco também admitiu que não havia muito mais a tirar do carro hoje, o que não é bom:

“Tivemos um bom stint com os pneus macios, mas infelizmente o Safety Car entrou uma volta mais tarde para nós e depois ficamos basicamente num comboio com o Carlos [Sainz]. É o que é. Não havia muito mais performance no carro hoje e temos de trabalhar para nos aproximarmos das equipas da frente. “