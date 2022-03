F1, GP Arábia Saudita, Carlos Sainz: “Consegui encontrar mais andamento” | AutoSport

Carlos Sainz voltou a terminar no pódio, desta vez em terceiro lugar. À imagem do que aconteceu no Bahrein, voltou a não estar ao nível do colega de equipa, mas o piloto espanhol encontrou mais algum ritmo. Encorajado pela evolução, Sainz espera chegar ao topo em breve:

“Foi apertado com o Checo [Pérez] mas no final acho que ele teve um pouco de azar com o Safety Car, mas as regras são assim e creio que estava um pouco à frente na linha do Safety Car e por isso passou a ser a minha posição. Depois disso a minha missão passou a ser defender a terceira posição. No final eles estavam muito rápidos. Do meu lado houve progresso desde o Bahrein, consegui encontrar mais andamento. Ainda há algumas décimas a encontrar mas acabaremos por chegar lá. “