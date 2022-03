F1, GP Arábia Saudita, Carlos Sainz: “A volta foi muito boa e com pneus usados” | AutoSport

Carlos Sainz teve um final de Q2 muito forte, depois do recomeço da sessão, e terminou no topo da tabela de tempos, continuando assim na Q3, quando terminaram as primeiras voltas rápidas. Na segunda saída para a pista na fase decisiva da qualificação, Sainz foi batido pelo andamento do seu companheiro de equipa, Charles Leclerc e de Sergio Perez.

No final da sessão, o espanhol da Ferrari explicou que o seu tempo foi feito com pneus macios usados, porque tem-se dado melhor do que com pneus novos. “A volta foi muito boa com pneus usados. Não sei a razão, mas os pneus usados têm sido melhores no meu carro este fim de semana. Os pneus novos são complicados e não tenho conseguido boas voltas. O Checo [Sergio Perez] foi mais forte”.

Sobre a corrida de amanhã, Sainz espera uma boa batalha entre os carros da sua equipa e da Red Bull. “A corrida amanhã vai ser entusiasmante, com os 4 carros da Ferrari e da Red Bull na frente”.